Песков о переговорах в Женеве, санкциях США и визите Путина в Китай
Песков: переговоры в Женеве сложные и растянуты по времени
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов во время брифинга. Пресс-секретарь президента России прокомментировал переговоры в Женеве, санкции США и визит Владимира Путина в Китай. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О переговорах в Женеве
- Переговоры сложные и растянуты по времени. Никаких завышенных ожиданий не было.
- Кремль проинформирует о следующем раунде трехсторонних переговоров по Украине.
О санкциях США против России
- Продление на год санкций США против России стало автоматическим решением.
Об отношениях с Японией
- Токио занимает недружественную позицию в отношениях с Москвой, в таких условиях какие-либо договоренности РФ и Японии вряд ли возможны.
- Наши отношения с Японией сведены к нулю. Россия не была сторонником прекращения диалога.
О визите Путина в Китай
- Россия и Китай и в этом году продолжат регулярный обмен визитами на высшем уровне.
- Есть понимание, что визит Путина в Китай состоится в этом году.
- Кремль проинформирует о датах визита Путина в Китай в этом году, когда они будут согласованы.
О задержании бывшего британского принца Эндрю
- Кремль не хотел бы это комментировать. Это совсем не наше дело.
О планах Путина
- Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
- 23 февраля у Путина не будет выходного. Возложит венок к могиле неизвестного солдата, будет ряд встреч и вручение госнаград.
О разговоре Путина с главой ЦБ
- Путин и Набиуллина вчера виделись в Кремле, у них была возможность обсудить служебные вопросы.