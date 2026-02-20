Песков о переговорах в Женеве, санкциях США и визите Путина в Китай

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов во время брифинга. Пресс-секретарь президента России прокомментировал переговоры в Женеве, санкции США и визит Владимира Путина в Китай. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

О переговорах в Женеве

Переговоры сложные и растянуты по времени. Никаких завышенных ожиданий не было.

Кремль проинформирует о следующем раунде трехсторонних переговоров по Украине.

О санкциях США против России

Продление на год санкций США против России стало автоматическим решением.

Об отношениях с Японией

Токио занимает недружественную позицию в отношениях с Москвой, в таких условиях какие-либо договоренности РФ и Японии вряд ли возможны.

Наши отношения с Японией сведены к нулю. Россия не была сторонником прекращения диалога.

О визите Путина в Китай

Россия и Китай и в этом году продолжат регулярный обмен визитами на высшем уровне.

Есть понимание, что визит Путина в Китай состоится в этом году.

Кремль проинформирует о датах визита Путина в Китай в этом году, когда они будут согласованы.

О задержании бывшего британского принца Эндрю

Кремль не хотел бы это комментировать. Это совсем не наше дело.

О планах Путина

Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

23 февраля у Путина не будет выходного. Возложит венок к могиле неизвестного солдата, будет ряд встреч и вручение госнаград.

О разговоре Путина с главой ЦБ