Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков о переговорах в Женеве, санкциях США и визите Путина в Китай

Песков: переговоры в Женеве сложные и растянуты по времени

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов во время брифинга. Пресс-секретарь президента России прокомментировал переговоры в Женеве, санкции США и визит Владимира Путина в Китай. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О переговорах в Женеве

  • Переговоры сложные и растянуты по времени. Никаких завышенных ожиданий не было.
  • Кремль проинформирует о следующем раунде трехсторонних переговоров по Украине.

О санкциях США против России

  • Продление на год санкций США против России стало автоматическим решением.

Об отношениях с Японией

  • Токио занимает недружественную позицию в отношениях с Москвой, в таких условиях какие-либо договоренности РФ и Японии вряд ли возможны.
  • Наши отношения с Японией сведены к нулю. Россия не была сторонником прекращения диалога.

О визите Путина в Китай

  • Россия и Китай и в этом году продолжат регулярный обмен визитами на высшем уровне.
  • Есть понимание, что визит Путина в Китай состоится в этом году.
  • Кремль проинформирует о датах визита Путина в Китай в этом году, когда они будут согласованы.

О задержании бывшего британского принца Эндрю

  • Кремль не хотел бы это комментировать. Это совсем не наше дело.

О планах Путина

  • Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
  • 23 февраля у Путина не будет выходного. Возложит венок к могиле неизвестного солдата, будет ряд встреч и вручение госнаград.

О разговоре Путина с главой ЦБ

  • Путин и Набиуллина вчера виделись в Кремле, у них была возможность обсудить служебные вопросы.

Новости компаний Все