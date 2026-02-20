Отец и сын погибли при пожаре под Нижним Тагилом

Следователи устанавливают причины гибели двух человек при пожаре в селе Новопаньшино под Нижним Тагилом (Свердловская область). Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, их тела были обнаружены в ночь на 20 февраля при тушении пожара в частном жилом доме на улице Ленина.

По данным следствия, погибшими стали местный житель и его несовершеннолетний сын. При осмотре тел следов криминальной смерти не обнаружено, добавили в ведомстве. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Для установления точной причины смерти и причины возгорания назначены экспертизы.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области уточнили, что площадь пожара составила 94 кв. м. Сгорели надворные постройки, кровля и перекрытие дома.

Полина Бабинцева