Суд запретил деятельность реабилитационного центра для зависимых в Анапе

Анапский городской суд наложил запрет на работу городского реабилитационного центра «Академия свободы», сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. В деятельности ребцентра зафиксировали ряд нарушений.

В центре проводилась социальная реабилитация граждан, страдающих алкоголизмом, наркоманией, лудоманией и прочими зависимостями на платной основе. Рехаб оказывал услуги по проживанию, питанию и диагностике состояния пациентов с возможностью круглосуточного нахождения в центре под наблюдением специалистов, в том числе среди несовершеннолетних. По договору стоимость услуг составляла 110 тыс. руб. в месяц.

В ходе судебных разбирательств было установлено, что деятельность центра осуществлялась с нарушениями в сфере здравоохранения, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, а также законодательства о лицензировании. Суд удовлетворил исковые требования и запретил осуществлять реабилитационные услуги учреждению. Запрет наложен на любую коммерческую или благотворительную деятельность.

«Решение суда обращено к немедленному исполнению»,— подчеркнули в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Здание реабилитационного центра запрещали эксплуатировать до рассмотрения иска судом.

Кристина Мельникова