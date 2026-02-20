Липецкий губернатор попросил МВД навести порядок в Измалковском округе

Губернатор Игорь Артамонов 20 февраля в своем Telegram-канале заявил, что в адрес правительства Липецкой области и правоохранительных органов поступают обращения и сигналы о возможных системных нарушениях правопорядка в Измалковском округе. Глава региона договорился с начальником областного УМВД Дмитрием Петровым «о комплексе проверочных мероприятий по тем направлениям, о которых поступают обращения». Ранее на этой неделе в облправительстве назвали «грубым искажением фактов» информацию из социальных медиа о том, что в Измалковском округе якобы вручили сертификат на получение жилья «семье мигранта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочая встреча Игоря Артамонова (справа) и Дмитрия Петрова

Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова Рабочая встреча Игоря Артамонова (справа) и Дмитрия Петрова

Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова

Господин Артамонов подчеркнул, что власти опираются «не на эмоции, а на факты и официальные процедуры».

«Нас интересует только одно — безопасность жителей и порядок на улицах. Если будут выявлены нарушения закона, примем необходимые меры реагирования в рамках компетенции. Если нарушения не подтвердятся — это также важно официально зафиксировать, чтобы снять напряжение и пресечь распространение слухов»,— говорится в сообщении губернатора.

Глава региона попросил УМВД организовать работу в максимально сжатые сроки и представить доклад на заседании оперативного штаба.

Сообщение о «вручении свидетельства о праве на получение социальной выплаты» отцу троих детей Ромику Озманяну опубликовала измалковская районная газета «Восход» 14 февраля. Как сообщал «Ъ-Черноземье», вскоре этот пост в соцсетях газеты был удален. Повод вызвал широкий общественный резонанс, в частности обсуждалось якобы на получателя выплаты был оформлен и не так давно закрыт ИП.

Региональные власти в свою очередь пояснили, что программа предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС не учитывает доход семьи. Включение в список ведется по установленным правилам и очередности. Преимущественным правом на получение субсидии пользуются многодетные семьи. В облправительстве также подчеркнули, что национальность, фамилия или внешность не являются и не могут являться основанием ни для получения, ни для отказа в предоставлении поддержки.

«В случае выявления нарушений глава округа понесет полную ответственность в рамках закона»,— добавили в областном правительстве.

Липецкий СК уже организовал проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по итогам проверки.

Денис Данилов