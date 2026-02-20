Белгородке назначили пять лет за дискредитацию российской армии во «Вконтакте»

Белгородский райсуд Белгородской области приговорил 34-летнюю жительницу облцентра к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии в ходе СВО (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Исполнение приговора отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным картотеки райсуда, речь идет об Ольге Чепелевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, с апреля 2024 года по февраль 2025-го белгородка размещала в соцсети «Вконтакте» заведомо ложные сведения о якобы противоправных действиях российских военных.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что двоих жителей Воронежской области привлекли к административной ответственности за публичное прослушивание трека Верки Сердючки «Гулянка». В конце ноября за дискредитацию вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) борисоглебцу назначили максимальное наказание в виде штрафа 50 тыс. руб. В начале февраля аналогичное наказание получил нововоронежец.

Мария Свиридова