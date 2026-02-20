Оборот интернет-торговли в Краснодарском крае вырос в шесть раз

Оборот интернет-торговли в Краснодарском крае за пять лет увеличился почти в шесть раз, а розничная торговля выросла вдвое. Об этом стало известно в ходе конференции «Альфа-Конфа» в краевой столице, сообщает пресс-служба администрации региона.

В Краснодарском крае работают почти 324 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, где занято около 1,4 млн человек — практически каждый второй работающий житель края. Покупатели активно переходят в онлайн-формат, что заставляет бизнес не просто выходить в цифровую среду, а делать это быстро и эффективно.

Вице-губернатор Александр Руппель подчеркнул высокий уровень развития банковской сферы региона. По результатам года Кубань заняла второе место в России по количеству действующих банковских учреждений и третье — по объемам кредитования МСП.

На конференции в краснодарском Баскет-холле особое внимание уделили развитию электронной коммерции. Среди главных тенденций рынка — возрастающая роль маркетплейсов как площадки для выхода на массовый рынок, повышенные требования к скорости и качеству логистики, активная цифровизация бизнес-процессов.

В крае действует комплексная система поддержки предпринимательства. Бизнесмены могут получить льготные микрозаймы Фонда микрофинансирования. Фонд развития предоставляет гарантийную поддержку с лимитом поручительства до 60 млн руб. Центр «Мой бизнес» оказывает бесплатную помощь в создании веб-ресурсов, разработке брендов, подготовке бизнес-планов, регистрации товарных знаков и выходе на электронные площадки.

Для производителей функционирует инжиниринговый центр, позволяющий компенсировать до 80% затрат на сертификацию продукции. Центр поддержки экспорта сопровождает компании на всех этапах — от поиска рынков до подготовки контрактной документации. В 2024 году поддержку получили свыше 1 тыс. предприятий, объем поддержанного экспорта превысил 5 млрд руб.

Алина Зорина