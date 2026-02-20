«К счастью, без медалей российская сборная все-таки не осталась»

Российская фигуристка Аделия Петросян осталась без медали на Олимпийских играх в Италии. После произвольной программы в одиночном катании спортсменка заняла шестое место. Золото — у американки Алисы Лью. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Natacha Pisarenko / AP Фото: Natacha Pisarenko / AP

Аделия Петросян появилась на олимпийском льду, как всегда, собранная и решительная. Но в этот раз попытка сделать элемент Ultra-C оказалась неудачной: фигуристка упала, причем в самом начале произвольной программы. Она совершала ошибки и в дальнейшем, но уровень сложности элементов у нее был настолько высоким, что после пересмотра арбитры добавили ей баллов. Этому искренне удивился комментатор Андрей Журанков.

Стоит сказать, что такого уровня элементов не было ни у американки Алисы Лью, которая в итоге выиграла золотую медаль, ни у японки Кори Сакомото, которая стала второй. После завершения турнира Аделия Петорсян долго не уходила с катка и, конечно, не горела желанием общаться с прессой. В том, что произошло, девушка винит себя, рассказал тренер фигуристки Глейхенгауз:

«Я знаю, что она безумно расстроена и винит саму себя, но я постарался ее поддержать как мог, мы с ней поговорили. Она все равно пока в разобранных чувствах, но это естественно. Хочется находить в этом позитивные моменты. Возможно, это даст мотивацию для того, чтобы работать, кататься, поехать на следующие Олимпийские игры, чтобы не один раз поучаствовать без флага и гимна. Возможно, через четыре года все будет иначе. И, мне кажется, это была бы красивая история».

При этом фигуристку никто не критиковал. Практически все эксперты говорили о характере спортсменки, которая, несмотря на ошибку, выступила здорово. Никакой трагедии в том, что произошло, нет, уверен бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Дмитрий Козловский:

«Я бы не делал из этого какого-то фатума, трагедии. Девочка преодолела огромное количество препятствий: травмы, отсутствие практики выступлений на международной арене. Приехала и очень достойно представила нашу страну. Этим стоит гордиться».

К счастью, без медалей российская сборная все-таки не осталась. Поклонники до сих пор обсуждает серебро Никиты Филиппова, который стал вторым в дебютном виде Олимпиады — ски-альпинизме. Выяснилось, кстати, что Никита — сын главного тренера сборной РФ по этому виду спорта и что скромность — не его конек. После победы серебряный призёр был громким и дерзким.

Но тот, кто принес стране, медаль Олимпиады в столь непростых условиях, может себе позволить любые эмоции. Тем более эта медаль может оказаться единственной. В ближайшие дни у россиян осталось всего три попытки изменить ситуацию. 21 февраля лыжный марафон побежит Савелий Коростелёв. Также в этот день в конькобежном масс-старте поборется за медаль Анастасия Семенова. А 22-го, в последний день Игр, на лыжную марафонскую трассу выйдет Дарья Непряева.

Владимир Осипов