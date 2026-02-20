Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«К счастью, без медалей российская сборная все-таки не осталась»

Владимир Осипов — о выступлении атлетов на Олимпийских играх в Италии

Российская фигуристка Аделия Петросян осталась без медали на Олимпийских играх в Италии. После произвольной программы в одиночном катании спортсменка заняла шестое место. Золото — у американки Алисы Лью. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Аделия Петросян появилась на олимпийском льду, как всегда, собранная и решительная. Но в этот раз попытка сделать элемент Ultra-C оказалась неудачной: фигуристка упала, причем в самом начале произвольной программы. Она совершала ошибки и в дальнейшем, но уровень сложности элементов у нее был настолько высоким, что после пересмотра арбитры добавили ей баллов. Этому искренне удивился комментатор Андрей Журанков.

Стоит сказать, что такого уровня элементов не было ни у американки Алисы Лью, которая в итоге выиграла золотую медаль, ни у японки Кори Сакомото, которая стала второй. После завершения турнира Аделия Петорсян долго не уходила с катка и, конечно, не горела желанием общаться с прессой. В том, что произошло, девушка винит себя, рассказал тренер фигуристки Глейхенгауз:

«Я знаю, что она безумно расстроена и винит саму себя, но я постарался ее поддержать как мог, мы с ней поговорили. Она все равно пока в разобранных чувствах, но это естественно. Хочется находить в этом позитивные моменты. Возможно, это даст мотивацию для того, чтобы работать, кататься, поехать на следующие Олимпийские игры, чтобы не один раз поучаствовать без флага и гимна. Возможно, через четыре года все будет иначе. И, мне кажется, это была бы красивая история».

Серебро Никиты Филиппова стало первой российской наградой итальянской Олимпиады

При этом фигуристку никто не критиковал. Практически все эксперты говорили о характере спортсменки, которая, несмотря на ошибку, выступила здорово. Никакой трагедии в том, что произошло, нет, уверен бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Дмитрий Козловский:

«Я бы не делал из этого какого-то фатума, трагедии. Девочка преодолела огромное количество препятствий: травмы, отсутствие практики выступлений на международной арене. Приехала и очень достойно представила нашу страну. Этим стоит гордиться».

К счастью, без медалей российская сборная все-таки не осталась. Поклонники до сих пор обсуждает серебро Никиты Филиппова, который стал вторым в дебютном виде Олимпиады — ски-альпинизме. Выяснилось, кстати, что Никита — сын главного тренера сборной РФ по этому виду спорта и что скромность — не его конек. После победы серебряный призёр был громким и дерзким.

Но тот, кто принес стране, медаль Олимпиады в столь непростых условиях, может себе позволить любые эмоции. Тем более эта медаль может оказаться единственной. В ближайшие дни у россиян осталось всего три попытки изменить ситуацию. 21 февраля лыжный марафон побежит Савелий Коростелёв. Также в этот день в конькобежном масс-старте поборется за медаль Анастасия Семенова. А 22-го, в последний день Игр, на лыжную марафонскую трассу выйдет Дарья Непряева.

Владимир Осипов

