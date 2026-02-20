На обновление инфраструктуры «Тюмень Водоканал» за 8 лет направили 93,6 млрд

За последние восемь лет компания «Тюмень Водоканал» инвестировала свыше 93,6 млрд руб. в модернизацию и развитие сетей водоснабжения в Тюмени и Тюменской области. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор, средства были направлены в рамках концессионных соглашений. В настоящее время предприятие снабжает чистой водой около 1,36 млн жителей региона.

В частности, за восемь лет в Тюмени были модернизированы и построены 341 км сетей водоснабжения и 227 км сетей водоотведения — доля современных полиэтиленовых труб в городских сетях выросла до 70%. По словам господина Моора, более чем в два раза удалось сократить количество отключений водоснабжения, а качество воды значительно выросло благодаря реконструкции и модернизации основных водозаборов тюменской агломерации.

Губернатор обсудил планы по улучшению водоснабжения и водоотведения для жителей региона с Сергеем Эмдиным — генеральным директором компании «Росводоканал». Он отметил, что «Тюмень Водоканал» является крупнейшим предприятием в системе «Росводоканала» и важным партнером правительства Тюменской области. «Впереди много работы — более 1 тыс. запланированных к строительству и модернизации объектов. Подчеркну, наша стратегическая цель — за счет развития системы концессионных отношений повысить качество услуг»,— сказал Александр Моор.

В ноябре прошлого года правительство Тюменской области заключило контракт с компанией «Тюмень Водоканал» на строительство участка третьей нитки магистрального водовода от Тюмени к Велижанской водоочистной станции. Его длина составит 11 км, еще два участка включены в концессионное соглашение.

