Ростовская область получит в лизинг 29 единиц сельхозтехники на 206,4 млн рублей

В 2026 году донские сельхозпроизводители планируют взять в лизинг 29 единиц техники на 206,4 млн рублей, одна из машин получена заказчиком. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь по итогам встречи с генеральным директором «Росагролизинга» Павлом Косовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во время встречи были рассмотрены планы системной модернизации парка сельхозтехники региона. За время сотрудничества область получила почти 7,5 тыс. единиц техники.

Отмечается, что в 2026 году «Росагролизинг» запускает программу создания сети машинно-технологических компаний. Это позволит аграриям сократить потери урожая и повысить энергоэффективность.

Наталья Белоштейн