Кубань по итогам 2025 года заняла второе место по числу ДТП с пешеходами

В 2025 году число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в РФ продолжило снижаться. По данным Госавтоинспекции, зафиксировано 10 258 наездов на пешеходов, произошедших по их собственной вине, что на 11,7% меньше показателя 2024 года. Положительная динамика отмечена во всех регионах, вошедших в первую десятку соответствующего рейтинга, подготовленного агентством «ПромРейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее количество таких происшествий зарегистрировано в Москве, где снижение составило 2,8%. На втором месте — Краснодарский край, который поднялся на одну позицию при сокращении числа наездов на 10,9%. Третью строку заняла Московская область, улучшив показатель на 5,6%.

Санкт-Петербург, занимавший второе место годом ранее, переместился на четвертую позицию, продемонстрировав одно из наиболее заметных сокращений — минус 28,6%. Нижегородская область сохранила пятую строчку (-11,7%). Шестое место разделили Новосибирская область и Республика Татарстан, где число подобных ДТП снизилось на 13,8% и 10,8% соответственно.

В десятку также вошли Самарская область (снижение на 1,1%), Свердловская область (-11,4%), Красноярский край (-7,1%) и Ростовская область, где показатель уменьшился на 25,8%, что позволило региону опуститься в рейтинге сразу на четыре позиции. По сравнению с прошлым годом из списка выбыла Челябинская область.

Снижение отмечено и в сегменте аварий с участием детей-пешеходов. В 2025 году зарегистрировано 6 494 таких происшествия — на 7,9% меньше, чем годом ранее. Лидирующие позиции по абсолютному числу ДТП сохранили Москва (-11,9%), Краснодарский край (-6%) и Челябинская область (-1,3%).

Вячеслав Рыжков