Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону на выборах 2026 года кандидаты смогут открыть счет дистанционно

В 2026 году на выборах всех уровней в Ростовской области кандидаты смогут открыть специальный избирательный счет дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На Дону эта возможность станет доступна как кандидатам в депутаты Госдумы РФ, так и претендентам на мандат на выборах местного уровня. Так, в единый день голосования 20 сентября в 399 городских и сельских поселениях региона предстоит избрать более 4 тыс. депутатов.

Кандидаты и их представители могут открывать счета и прежним способом — в отделениях банков.

Отмечается, что возможность дистанционного открытия счетов впервые в регионе была предоставлена во время выборов губернатора Ростовской области.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все