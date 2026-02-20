В Новосибирске задержан экс-тренер Центра зимних видов спорта

В Новосибирске правоохранители задержали бывшего тренера по фигурному катанию Центра зимних видов спорта Константина Медовикова. Ранее он стал фигурантом дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетних, пишет ТАСС.

В апреле 2025 года матери двух фигуристок обвинили Константина Медовикова в домогательствах к их дочерям. В мэрии Новосибирска тогда сообщали, что за 11 лет работы тренера в учреждении жалоб на него не поступало. Сам он уволился из Центра зимних видов спорта в начале марта.

Тогда же часть родителей встала на защиту господина Медовикова. Члены родительского комитета школы обратились в органы опеки с просьбой проверить условия жизни дочери одной из заявительниц.

Александра Стрелкова