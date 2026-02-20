Часть Аксая из-за порыва осталась без холодной воды

Часть жителей Аксая 20 февраля осталась без воды из-за порыва на ул. Садовой, 1. Об этом сообщает пресс-служба МБУ АР «УПЧС».

Водоснабжение остановлено в домах по нечетной стороне ул. Садовой в границах от пр. Ленина до ул. К. Либкнехта, по пр. Ленина д. 38, ул. Шевченко в границах от ул. Садовой до ул. Платова, 20.

Холодное водоснабжение будет восстановлено после устранения порыва.

На месте работает аварийная бригада АО ПМК «Ростовсельхозводстрой».

Наталья Белоштейн