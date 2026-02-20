В Ростовской области отремонтируют дороги к 41 школе
В 2026 году в Ростовской области запланирован ремонт дорог к 41 учебному учреждению. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональный министр транспорта Алена Беликова по итогам заседания комиссии Госсовета РФ.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Министр отметила, что обеспечение безопасности детей — основной приоритет, работа в этом направлении проводилась и в 2025 году.
На заседании Госсовета особое внимание уделили вопросу согласования дорожных работ с запуском новых маршрутов школьных автобусов.
Комиссия также рассмотрела идею создания транспортных фондов (аналогичных дорожным), которые будут собирать средства на обновление автопарков и инфраструктуры, включая часть средств от штрафов с камер фотофиксации.