«Яндекс» запустит в Ижевске в марте новый сервис такси

С марта 2026 года в Удмуртии «Яндекс» запустит новый сервис для заказа такси «Fasten». Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в пресс-службе компании. В мобильном приложении будет только возможность заказа такси без других сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Целевая аудитория сервиса — молодые жители, которые перемещаются по городу в течение дня»,— говорится в сообщении. На момент запуска использовать его можно будет более чем в 300 городах России.

Сервис предлагает несколько вариантов тарифов. Обслуживать пассажиров будут действующие водители «Яндекс Про» и новые, соблюдающие стандартные требования. Среди соседних городов сервис запускается также в Екатеринбурге и Уфе.

Напомним, в настоящее время в Ижевске работают сервисы такси «Яндекс Go», «Тап Такси», «Такси 43».