«Яндекс» запустит в Ижевске в марте новый сервис такси
С марта 2026 года в Удмуртии «Яндекс» запустит новый сервис для заказа такси «Fasten». Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в пресс-службе компании. В мобильном приложении будет только возможность заказа такси без других сервисов.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Целевая аудитория сервиса — молодые жители, которые перемещаются по городу в течение дня»,— говорится в сообщении. На момент запуска использовать его можно будет более чем в 300 городах России.
Сервис предлагает несколько вариантов тарифов. Обслуживать пассажиров будут действующие водители «Яндекс Про» и новые, соблюдающие стандартные требования. Среди соседних городов сервис запускается также в Екатеринбурге и Уфе.
Напомним, в настоящее время в Ижевске работают сервисы такси «Яндекс Go», «Тап Такси», «Такси 43».