Эксперт объяснил отсутствие норд-оста в Новороссийске зимой

Зимой 2026 года в Новороссийске не было характерного для этого сезона северо-восточного ветра — норд-оста. Как объяснил «Ъ-Новороссийск» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, отсутствие норд-оста в его классическом понимании можно объяснить характером атмосферных процессов, которые преобладают на юге РФ этой зимой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Эксперт объяснил, что для норд-оста необходимо, чтобы холодный антициклон довлел над югом европейской территории. В определенный момент холодный воздух должен перейти через Кавказский хребет, разгоняясь до ураганной скорости при движении вниз.

По словам господина Шувалова, такие ситуации зимой происходили, но были короткими, а антициклоны не задерживались над югом европейской территории надолго. Южные циклоны в то же время приносили на черноморское побережье Кавказа юго-западные и южные ветры со скоростью до 20–25 м/с. Зимой такие значения фиксировали в Анапе, Новороссийске и Туапсе. Эксперт заключил, что до конца зимы норд-оста в Новороссийске, скорее всего, ждать не стоит.

Вячеслав Рыжков