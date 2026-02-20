На Дону спрогнозировали увеличение темпа естественной убыли населения

Правительство Ростовской области составило прогноз социально-экономического развития региона до 2042 года с данными о двух вариантах естественной убыли населения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

Согласно консервативному прогнозу, убыль населения будет идти быстрыми темпами. С 2026 по 2030 годы ежегодное уменьшение составит 0,2%, а с 2031 по 2042 годы этот показатель вырастет до 0,5%.

Базовый сценарий предусматривает менее резкое снижение численности населения. В 2026 году ожидается уменьшение на 0,1%, в период с 2027 по 2030 годы — на 0,2% в год, а с 2031 по 2042 годы — на 0,1% ежегодно по сравнению с предыдущим десятилетием.

Прогноз правительства охватывает не только демографические аспекты, но и макроэкономические показатели. По нему ожидается замедление инфляции. Так, в 2026 году индекс потребительских цен (в сравнении с декабрем предыдущего года) снизится с 9% до 5,1%. В долгосрочной перспективе, с 2027 по 2042 годы, инфляция стабилизируется на уровне 4% в обоих сценариях — базовом и консервативном.

Наталья Белоштейн