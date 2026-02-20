Суд аннулировал права на четыре участка в Нежинском из-за поддельных документов

Прокуратура Предгорного района через суд вернула муниципалитету четыре земельных участка общей площадью 3600 кв. м в поселке Нежинском, которые были незаконно оформлены с использованием поддельных документов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Проверка показала, что двое жителей Кисловодска вступили в преступный сговор. Они передали в Управление Росреестра по Ставропольскому краю фальшивые свидетельства о праве собственности на четыре надела в поселке Нежинском. После этого злоумышленники переоформили участки на третьих лиц.

Прокуратура района подала в Предгорный районный суд три исковых заявления с требованием признать отсутствующим право собственности граждан на четыре земельных надела и исключить их из государственного кадастрового учета.

Судебная инстанция удовлетворила требования прокурора. Уголовное дело против лиц, представивших подложные документы, находится на рассмотрении в суде.

Валерий Климов