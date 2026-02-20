Обвинение закончило читать доказательства по делу редактора Ura.ru Аллаярова

Прокурор во время очередного заседания в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга по делу редактора информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова закончила читать доказательства со стороны обвинения, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Вскоре сторона защиты предоставит свои доказательства, вызовет на допрос свидетелей и допросит самого подсудимого — Дениса Аллаярова. Напомним, вину он не признал.

За время чтения доказательств со стороны обвинения выяснилось, что силовики продолжительное время прослушивали как самого Дениса Аллаярова, так и других журналистов агентства, которые обсуждали, как правильно взаимодействовать с оперативными сводками и как представлять информацию из них в публикациях. Кроме этого, корреспонденты обсуждали, как не попасть под внимание силовиков. Стало также известно, что во время прошлогодних обысков в редакции был изъят диск, на котором хранилась информация с именами, фамилиями и личными телефонами всех следователей Екатеринбурга. Помимо этого, силовики проверяли движение денежных средств по счетам журналистов редакции, которые якобы могли быть причастны к использованию оперативных сводок для публикаций.

Денис Аллаяров обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Согласно обвинению, в апреле 2024 года журналист договорился со своим дядей Андреем Карповым, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике. По данным следствия, экс-силовик согласился — по его словам, он хотел помочь племяннику в продвижении по карьерной лестнице. Журналист получал сводки вплоть до 2 апреля 2025 года. Денис Аллаяров утверждает, что никаких денег за совершение незаконных действий не передавал. Андрею Карпову суд назначил четыре года условно, учитывая его сотрудничество со следствием. Трудовой контракт с Денисом Аллаяровым был завершен 27 ноября — в тот день, когда Ura.ru вошла в состав холдинга «Ридовка».

Выяснилось также, что на тот момент глава редколлегии и совладелец информационного агентства Михаил Вьюгин лично писал заместителю главного редактора Игорю Сергееву, чтобы тот ежемесячно переводил по 15 тыс. руб. Денису Аллаярову. «Переводи Аллаярову ежемесячно по 15 тыс. руб. в качестве премии, чтобы нивелировать его расходы на покупку оперативных сводок. Соответственно, контроль теперь на тебе, ты об этом знаешь и ты ответственен за это»,— зачитала гособвинитель материалы дела.

За время судебного процесса успели допросить бабушку Дениса Аллаярова — Татьяну Мочалину, которая рассказывала о том, как именно финансово ей помогал журналист. По словам допрашиваемой, финансово помогали ей и сын, и внук: Андрей Карпов переводил по 3-5 тыс. руб., а Денис Аллаяров по 20-15-10 тыс. руб. Следствие считает, что именно по такой схеме переводились взятки. Из слов Татьяны Мочалиной следовало, что деньги от внука передавались только через Андрея Карпова и никак иначе. Жена экс-силовика Андрея Карпова на допросах также подтвердила, что ей тоже переводились деньги от Дениса Аллаярова: три перевода денежных средств — два по 25 тыс. руб. и один в размере 20 тыс. руб. Она, в свою очередь, переводила эти деньги своему мужу Андрею Карпову. Ранее показания давал и сам бывший силовик: на суде родственник журналиста заявил, что действительно передавал сводки с апреля 2024 по апрель 2025 года, а затем в результате служебной проверки был уволен. Общая сумма взятки, по его словам, составила 120 тыс. руб. Эту сумму якобы определил Денис Аллаяров и выплачивал ее частями по 20 тыс. руб. на карту мамы Андрея Карпова — своей бабушки — или на карту жены Андрея Карпова.

Сам Денис Аллаяров вину отрицает. Переводы на счет мамы Андрея Карпова сторона защиты называет финансовой помощью бабушке, а не взяткой. Коллеги журналиста на допросах также говорили о его невиновности. Они говорили, что он никогда не покупал информацию от источников. Кроме этого, они утверждали, что не знали, что Денис Аллаяров скидывал им информацию из суточных оперативных сводок.

Артем Путилов