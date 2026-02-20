Обвинение закончило читать доказательства по делу редактора Ura.ru Аллаярова
Прокурор во время очередного заседания в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга по делу редактора информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова закончила читать доказательства со стороны обвинения, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Вскоре сторона защиты предоставит свои доказательства, вызовет на допрос свидетелей и допросит самого подсудимого — Дениса Аллаярова. Напомним, вину он не признал.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
За время чтения доказательств со стороны обвинения выяснилось, что силовики продолжительное время прослушивали как самого Дениса Аллаярова, так и других журналистов агентства, которые обсуждали, как правильно взаимодействовать с оперативными сводками и как представлять информацию из них в публикациях. Кроме этого, корреспонденты обсуждали, как не попасть под внимание силовиков. Стало также известно, что во время прошлогодних обысков в редакции был изъят диск, на котором хранилась информация с именами, фамилиями и личными телефонами всех следователей Екатеринбурга. Помимо этого, силовики проверяли движение денежных средств по счетам журналистов редакции, которые якобы могли быть причастны к использованию оперативных сводок для публикаций.
Денис Аллаяров обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Согласно обвинению, в апреле 2024 года журналист договорился со своим дядей Андреем Карповым, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике. По данным следствия, экс-силовик согласился — по его словам, он хотел помочь племяннику в продвижении по карьерной лестнице. Журналист получал сводки вплоть до 2 апреля 2025 года. Денис Аллаяров утверждает, что никаких денег за совершение незаконных действий не передавал. Андрею Карпову суд назначил четыре года условно, учитывая его сотрудничество со следствием. Трудовой контракт с Денисом Аллаяровым был завершен 27 ноября — в тот день, когда Ura.ru вошла в состав холдинга «Ридовка».
Выяснилось также, что на тот момент глава редколлегии и совладелец информационного агентства Михаил Вьюгин лично писал заместителю главного редактора Игорю Сергееву, чтобы тот ежемесячно переводил по 15 тыс. руб. Денису Аллаярову. «Переводи Аллаярову ежемесячно по 15 тыс. руб. в качестве премии, чтобы нивелировать его расходы на покупку оперативных сводок. Соответственно, контроль теперь на тебе, ты об этом знаешь и ты ответственен за это»,— зачитала гособвинитель материалы дела.
За время судебного процесса успели допросить бабушку Дениса Аллаярова — Татьяну Мочалину, которая рассказывала о том, как именно финансово ей помогал журналист. По словам допрашиваемой, финансово помогали ей и сын, и внук: Андрей Карпов переводил по 3-5 тыс. руб., а Денис Аллаяров по 20-15-10 тыс. руб. Следствие считает, что именно по такой схеме переводились взятки. Из слов Татьяны Мочалиной следовало, что деньги от внука передавались только через Андрея Карпова и никак иначе. Жена экс-силовика Андрея Карпова на допросах также подтвердила, что ей тоже переводились деньги от Дениса Аллаярова: три перевода денежных средств — два по 25 тыс. руб. и один в размере 20 тыс. руб. Она, в свою очередь, переводила эти деньги своему мужу Андрею Карпову. Ранее показания давал и сам бывший силовик: на суде родственник журналиста заявил, что действительно передавал сводки с апреля 2024 по апрель 2025 года, а затем в результате служебной проверки был уволен. Общая сумма взятки, по его словам, составила 120 тыс. руб. Эту сумму якобы определил Денис Аллаяров и выплачивал ее частями по 20 тыс. руб. на карту мамы Андрея Карпова — своей бабушки — или на карту жены Андрея Карпова.
Сам Денис Аллаяров вину отрицает. Переводы на счет мамы Андрея Карпова сторона защиты называет финансовой помощью бабушке, а не взяткой. Коллеги журналиста на допросах также говорили о его невиновности. Они говорили, что он никогда не покупал информацию от источников. Кроме этого, они утверждали, что не знали, что Денис Аллаяров скидывал им информацию из суточных оперативных сводок.