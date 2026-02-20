В Новороссийске 40 многоквартирных домов остались без отопления

В связи с утечкой на сетях теплоснабжения в Новороссийске частично отключили отопление, сообщает пресс-служба местного филиала АО «АТЭК».

Утечка была зафиксирована на улице Новороссийской Республики, 19. В настоящее время без теплоснабжения находятся следующие жилые дома:

ул. Видова, 56, 58, 65, 7, 7А, 79;

ул. Губернского, 2, 3, 4;

ул. Кутузовская, 13, 15, 17, 25;

ул. Мира, 15, 19;

ул. Новороссийской Республики, 13, 28, 31/32А, 31/32Б, 36/37, 39, 50, 52;

ул. Революции, 21, 29, 33;

ул. Рубина, 1, 3, 4;

ул. Советов, 21, 23;

ул. Щорса, 3;

ул. Грибоедова, 9, 16, 16А;

ул. Конституции, 18;

ул. Сипягина, 20, 22А;

ул. Фисанова, 20;

ул. Энгельса, 35А.

Отопление отключили в городской поликлинике №1, поликлинике моряков, стоматологической поликлинике №1, а также в детском саду №56, гимназиях №1, №20.

Восстановительные работы будут проводиться ориентировочно до 18:00.

София Моисеенко