В Новороссийске 40 многоквартирных домов остались без отопления

В связи с утечкой на сетях теплоснабжения в Новороссийске частично отключили отопление, сообщает пресс-служба местного филиала АО «АТЭК».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Утечка была зафиксирована на улице Новороссийской Республики, 19. В настоящее время без теплоснабжения находятся следующие жилые дома:

  • ул. Видова, 56, 58, 65, 7, 7А, 79;
  • ул. Губернского, 2, 3, 4;
  • ул. Кутузовская, 13, 15, 17, 25;
  • ул. Мира, 15, 19;
  • ул. Новороссийской Республики, 13, 28, 31/32А, 31/32Б, 36/37, 39, 50, 52;
  • ул. Революции, 21, 29, 33;
  • ул. Рубина, 1, 3, 4;
  • ул. Советов, 21, 23;
  • ул. Щорса, 3;
  • ул. Грибоедова, 9, 16, 16А;
  • ул. Конституции, 18;
  • ул. Сипягина, 20, 22А;
  • ул. Фисанова, 20;
  • ул. Энгельса, 35А.

Отопление отключили в городской поликлинике №1, поликлинике моряков, стоматологической поликлинике №1, а также в детском саду №56, гимназиях №1, №20.

Восстановительные работы будут проводиться ориентировочно до 18:00.

София Моисеенко

