В Новороссийске 40 многоквартирных домов остались без отопления
В связи с утечкой на сетях теплоснабжения в Новороссийске частично отключили отопление, сообщает пресс-служба местного филиала АО «АТЭК».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Утечка была зафиксирована на улице Новороссийской Республики, 19. В настоящее время без теплоснабжения находятся следующие жилые дома:
- ул. Видова, 56, 58, 65, 7, 7А, 79;
- ул. Губернского, 2, 3, 4;
- ул. Кутузовская, 13, 15, 17, 25;
- ул. Мира, 15, 19;
- ул. Новороссийской Республики, 13, 28, 31/32А, 31/32Б, 36/37, 39, 50, 52;
- ул. Революции, 21, 29, 33;
- ул. Рубина, 1, 3, 4;
- ул. Советов, 21, 23;
- ул. Щорса, 3;
- ул. Грибоедова, 9, 16, 16А;
- ул. Конституции, 18;
- ул. Сипягина, 20, 22А;
- ул. Фисанова, 20;
- ул. Энгельса, 35А.
Отопление отключили в городской поликлинике №1, поликлинике моряков, стоматологической поликлинике №1, а также в детском саду №56, гимназиях №1, №20.
Восстановительные работы будут проводиться ориентировочно до 18:00.