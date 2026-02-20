Умер фронтмен группы Shortparis Николай Комягин

Умер солист группы Shortparis Николай Комягин, сообщила в своем Telegram-канале Ксения Собчак. По данным журналистки, 39-летнему музыканту стало плохо после тренировки по боксу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы Shortparis Николай Комягин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Солист группы Shortparis Николай Комягин

«Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию»,— написала госпожа Собчак.

Николай Комягин родился в Новокузнецке, получил образование искусствоведа. С 2010 года жил в Санкт-Петербурге. В 2012 году стал солистом российской инди-группы Shortparis, коллектив работает в жанрах постпанк и авангардного рока. Среди хитов — «Страшно», «Яблонный сад», «Стыд», «Говорит Москва», «Туту».

В 2018 году Николай Комягин в составе Shortparis принял участие в съемках фильма Кирилла Серебренникова «Лето». В 2022 году сыграл роль Владимира Маяковского в сериале Данилы Козловского «Карамора».

Михаил Кичанов