Адыгея попала в топ-10 регионов с наиболее дешевыми блинами

Адыгея заняла десятое место среди российских регионов с самой низкой стоимостью продуктов для приготовления блинов. Впервые за последние годы главное масленичное блюдо подешевело, сообщает пресс-служба Краснодарстата.

По данным ЦСР, основанным на официальной статистике Росстата, средняя цена набора ингредиентов для блинов в России снизилась на 4,7% по сравнению с прошлым годом и составила 113,64 руб. Расчет проводился на основе стандартного рецепта: мука пшеничная (280 г), молоко (500 мл), яйца (4 шт.), сахар (70 г), соль (5 г) и подсолнечное масло (40 мл). Основную долю в стоимости традиционно занимают молоко (49,30 руб.) и яйца (37,57 руб.).

Согласно данным Росстата, яйца подешевели на 20%, а сахар-песок — на 8,5%. Это компенсировало рост цен других компонентов, который не превысил общий уровень инфляции.

Лидером по дешевизне стала Республика Мордовия — 92,35 руб. за набор. За ней следуют Пензенская область (92,68 руб.) и Ульяновская область (95,37 руб.). Адыгея замыкает десятку лучших со стоимостью 97,35 руб.

Самые доступные блины в среднем готовят в Приволжском федеральном округе — 97,62 руб. Наибольшее удешевление набора зафиксировали в Вологодской области — минус 14,5%. Антилидером по росту цен стала Чукотка, где инфляция на блины достигла 11,4%, а итоговая стоимость набора составила 262,43 руб.

На среднюю зарплату россиянина в этом году можно приготовить 51,5 тыс. блинов — это на 19,3% больше, чем годом ранее. Лидерами по данному показателю стали Москва и Забайкалье (более 100 и 76 тыс. блинов соответственно).

Сравнительный анализ стоимости угощения в странах ЕАЭС показывает, что дешевле всего блины обходятся в Беларуси (97,57 руб.) и Кыргызстане (104,2 руб.). В Казахстане порция стоит 114,09 руб., тогда как в Армении — почти в полтора раза дороже, чем в России (167,52 руб.). Среди других стран дороже всего масленичное блюдо обойдется в Израиле (279,21 руб.), Канаде (221,72 руб.) и Японии (198,7 руб.).

