СКР проверит экс-министра ЖКХ Астраханской области на причастность к 2 убийствам

Сотрудники СКР провели обыск у бывшего министра ЖКХ Астраханской области в рамках расследования уголовного дела об убийстве двух человек, совершенном в 2010 году. Информацию РИА «Новости» подтвердили в силовом ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Астраханской области Фото: СУ СКР по Астраханской области

В СКР уточнили, что подробности пока не разглашаются в интересах следствия. Ранее в СКР информировали, что жертвами преступления стали двое мужчин, причем один из погибших занимался обналичиванием денежных средств, похищенных сотрудниками областного министерства ЖКХ. Бывший глава ведомства Николай Яровой проверяется на причастность к этому убийству.

Сегодня также стало известно о задержании экс-замминистра ЖКХ региона Марианны Ступиной, которая 13 лет числилась погибшей, инсценировав смерть, чтобы избежать наказания за присвоение бюджетных средств. В СК подчеркнули, что к двойному убийству она отношения не имеет, а следственные действия с ней проводились исключительно в связи со знакомством с фигурантом.

Нина Шевченко