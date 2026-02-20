В собственность Ростова изымут участок перед гостиницей «Амакс»

Участок перед гостиницей «Амакс», где намерены реконструировать фонтан, передадут в собственность Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

«В результате договоренностей с собственником в ближайшее время центральный участок благоустройства, где планируется реконструкция фонтана перед гостиницей «Амакс», будет передан в собственность города и начнется подготовка к его обновлению»,— отмечают в ведомстве.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», проект фонтана напротив гостиницы «Амакс» на ул. Ленина планируют подготовить к маю 2026 года. На месте объекта уже демонтировали конструкции, которые возвели для строительства торгового центра.

При выборе проекта предпочтение было отдано исторической концепции, реконструкцией фонтана займется правообладатель исходного проекта — «Ростовгражданпроект».

Наталья Белоштейн