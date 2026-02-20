Строительный холдинг консолидировал 100% долей кирпичного завода

СГ «Развитие» стала владельцем полного пакета долей ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной». Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 19 февраля текущего года. 100% долей компании теперь принадлежат ООО «Строительная компания «Техстрой», которая входит в группу. В декабре стало известно, что ООО стало владельцем 32% долей кирпичного завода. Также «Развитие» контролирует завод «ЖБИ Стройиндустрия» и кирпичный завод «Меакир», а также предприятие «Хайпекс», которое выпускает трубы для тепло- и водоснабжения.

Директор по строительству СГ «Развитие» Сергей Кочкин пояснил, что сделка направлена на расширение собственного производства строительных материалов. «Сегодня порядка 70% стройматериалов, применяемых при строительстве наших жилых, гражданских и промышленных объектов, изготавливается на предприятиях, входящих в состав группы», - рассказал господин Кочкин. По его словам пермская площадка сосредоточится на производстве лицевой керамики и клинкера. На данный момент на предприятии разрабатывается инвестиционная программа модернизации оборудования с целью создания новых видов продукции, востребованных рынком и важных с точки зрения импортозамещения.