В Челябинской области вновь ожидаются метели

Ночью 21 февраля на территории Челябинской области прогнозируются сильный снег, метели и гололед. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства общественной безопасности.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на субботу ожидается температура в диапазоне от -12°C до -17°C. Днем она поднимется до -5°C, -10°C. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м в секунду, местами порывы до 14 м. Днем 20 февраля министерство общественной безопасности области тоже предупреждало о сильном снеге, метелях и гололеде.

Виталина Ярховска