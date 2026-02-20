Управлению СК РФ по Челябинской области представили нового руководителя

В Челябинской области 20 февраля нового руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Андрея Щукина представили подчиненным и руководству региона. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Алексей Текслер, а также коллеги из федеральных структур и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба СК.

Мероприятие открыл первый заместитель руководителя управления кадров СК РФ Дмитрий Терещенко. Он огласил присутствующим указ президента РФ о назначении Андрея Щукина и вручил ему служебное удостоверение.

Алексей Текслер поздравил нового руководителя регионального управления СК РФ с назначением в Челябинскую область и выразил уверенность в его успешной работе на новом посту.

Андрей Щукин также обратился к присутствующим с приветственной речью. «Для меня большая честь возглавить коллектив следственного управления, накопленный положительный опыт и традиции послужат основой для дальнейшего развития. Приложу все усилия для того, чтобы выстроить работу в конструктивном русле в тесном взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов и эффективно служить на благо Челябинской области»,— прокомментировал руководитель областного СУ СК РФ.

Андрею Щукина 57 лет, он родом из Новосибирска. Профессиональную деятельность начал в 1991 году с работы в прокуратуре, после чего перешел на руководящие должности с управление СК РФ по Новосибирской области. С 2018 года возглавлял отделение Следственного комитета в Томской области. Андрей Щукин награжден медалями «За заслуги», «За безупречную службу» первой степени, а также нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущий руководитель челябинского управления СК РФ Алексей Колбасин ушел в отставку в сентябре 2025 года после того, как стал одним из ответчиков по делу о взыскании 4 млрд руб. ущерба, причиненного природе после прорыва дамбы на Светлинском месторождении «Южуралзолота». Истец считал, что он оказывал покровительство экс-президенту ЮГК Константину Струкову. Впоследствии суд взыскал ущерб взыскали только со Струкова.

Ольга Воробьева