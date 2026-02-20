Житель Кабардино-Балкарии осужден на 15 лет за убийство пенсионерки

Суд в Кабардино-Балкарии приговорил 24-летнего Рустама Ногмова к 15 годам колонии строгого режима за убийство 86-летней женщины в Нальчике. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что утром 30 января 2025 года осужденный находился в сквере возле улицы Ашурова в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«Без всякой причины он напал на нее. Понимая, что из-за возраста она не сможет защититься, жестоко избил, а затем задушил»,– говорится в сообщении.

Суд признал Рустама Ногмова виновным в убийстве лица в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью из хулиганских мотивов, а также в надругательстве над телом умершего.

Роман Лаврухин