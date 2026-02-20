Роспотребнадзор расследует смерть младенца в больнице Симферополя

Управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю проводит эпидемиологическое расследование смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным из социальных сетей, младенец скончался через два дня после рождения на аппарате искусственной вентиляции легких. Вскрытие, как отметили в публикации, выявило в организме ребенка Pseudomonas aeruginosa — синегнойную палочку, которая вызывает внутрибольничные инфекции. В анализах матери подобный возбудитель не обнаружили.

Уточняется, что после инцидента персонал родильного дома не уведомил Роспотребнадзор о том, что причиной смерти младенца стала инфекция. Мать ребенка обвинила медиков в халатности.

Алина Зорина