Роспотребнадзор расследует смерть младенца в больнице Симферополя
Управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю проводит эпидемиологическое расследование смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным из социальных сетей, младенец скончался через два дня после рождения на аппарате искусственной вентиляции легких. Вскрытие, как отметили в публикации, выявило в организме ребенка Pseudomonas aeruginosa — синегнойную палочку, которая вызывает внутрибольничные инфекции. В анализах матери подобный возбудитель не обнаружили.
Уточняется, что после инцидента персонал родильного дома не уведомил Роспотребнадзор о том, что причиной смерти младенца стала инфекция. Мать ребенка обвинила медиков в халатности.