Рейсы между Петербургом и Москвой отменяют из-за аномальных снегопадов в столице

Аэропорты Москвы работают в условиях аномальных снегопадов, задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме, сообщили в Росавиации. По данным онлайн-табло Пулково, на момент публикации 20 февраля отменены пять и задержаны три рейса из Петербурга в Москву, а также отменены три рейса в обратном направлении.

Техника во время уборки снега на летном поле аэропорта Внуково

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Росавиации уточнили, что в столичных авиагаванях проводятся регулярные контрольные чистки и обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления.

«Из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями есть кратковременные задержки»,— добавили в ведомстве.

Артемий Чулков

