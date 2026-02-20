На Дону в отношении сотрудников полиции возбуждено 128 уголовных дел
В 2025 году в Ростовской области в отношении 99 сотрудников полиции было возбуждено 128 уголовных дел. Об этом во время отчета на заседании Законодательного собрания региона сообщил начальник ГУ МВД РФ по Ростовской области Александр Речицкий.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Несмотря на имеющийся некомплект, наша позиция остается принципиальной: предатели в ростовской полиции работать не будут», — сообщил начальник главка.
Господин Речицкий добавил, что руководство главка будет систематически применять меры для стимулирования сотрудников, которые добросовестно выполняют свои обязанности и демонстрируют устойчивую антикоррупционную позицию. Так, в 2025 году было поощрено 12 тыс. сотрудников полиции.