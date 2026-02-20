Легализация «матрешек», семейные конфликты и персональная ответственность

Актуальные вопросы защиты интересов российского бизнеса, изменения в корпоративном праве, которые произошли за прошедший год, а также проблемы наследования и персональной ответственности топ-менеджеров обсудили участники Ежегодного юридического форума, который провел «Ъ Северо-Запад» в СПбГУ.

Бизнес как заложник личных отношений

В числе основных трендов 2025 года эксперты называют тенденцию, при которой семейные конфликты превращаются в корпоративные споры, а бизнес становится заложником личных отношений.

Сейчас вопрос наследования в России — это зона повышенного риска. Как заметила в своем выступлении партнер Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Ивановы и партнеры», руководитель практики семейного и наследственного права и международной практики, член экспертного совета по совершенствованию законодательства Совета федерации РФ и член Международной академии юристов по семейному праву (IAFL) Ксения Швед, в нашей стране еще нет культуры преемственности бизнеса — она только формируется.

Главный вызов, который наблюдается сейчас,— это «нестандартные» семьи. Речь в первую очередь идет о непризнанных детях. «Практика показывает, что после смерти владельца бизнеса всегда появляются заявления о вступлении в наследство от непризнанных детей либо от иждивенцев — то есть тех, кого в обществе принято называть гражданскими супругами,— прокомментировала госпожа Швед.— Недооценивать их не стоит, поскольку это крайне рисковый субъект для наследства, с которым придется потом иметь дело юристам».

Ксения Швед, партнер Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Ивановы и Партнеры»

Ксения Швед, партнер Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Ивановы и Партнеры»

Ксения Швед также отметила, что для правильного наследственного планирования нельзя забывать о супружеской доле, которая при отсутствии брачного договора, может быть выделена как в имуществе пережившего супруга, так и в имуществе, зарегистрированном на имя наследодателя.

«"Идеальный шторм" в таких ситуациях создают обязательные доли наследников, долги наследодателя и отсутствие информации об активах. «Долги наследников ограничены тем имуществом, которое они получают в порядке наследования,— отметила спикер.— Но что делать, если, например, случилось банкротство компании? Поэтому обязательно надо понимать структуру долгов, а также кто и как за это должен отвечать».

Еще один тренд в российской практике — чрезмерно формализованное завещание, считает юрист. Оно легко оспаривается, если будут обнаружены ошибки в формулировках. Зачастую случается так, что завещание игнорирует реальную структуру бизнеса.

Главная ошибка, которая ведет к спорам,— это отсутствие планирования. Согласно статистике, в нашей стране менее 10% владельцев бизнеса вообще имеют завещание.

«Лучше всего составлять завещание заранее, с учетом всех обстоятельств: наличия нетрудоспособных иждивенцев, обязательных долей,— советует Ксения Швед.— Но надо понимать, что у нас есть также трансграничные активы, которые не всегда можно "уложить" в завещание, составленное на территории РФ. Часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда завещания надо делать в разных странах, и здесь возникает проблема конфликта завещаний, потому что, как известно, в каждой стране разное законодательство и своя форма этого документа. Поэтому важно понимать, где находятся активы и как их можно структурировать».

Еще одна ошибка при составлении завещания — это так называемые «суррогаты планирования». К ним относят дарственные «под отмену», пожизненные договоренности, номинальные соглашения и устные договоренности. Как заметила юрист, они работают до первого серьезного конфликта, а конфликт в последние годы — это вопрос времени, а не вероятности.

Ключевые тренды корпоративного права

Легализация «матрешек», кастомизация права преимущественной покупки доли, а также порядок оформления решений единственного акционера. Это основные изменения, которые произошли в области корпоративного права в 2025 году. О ключевых тенденциях в этой области рассказал советник и руководитель практики «Сделки и корпоративное право» АБ Nordic Star Антон Борисюк.

Антон Борисюк, советник и руководитель практики «Сделки и корпоративное право» АБ Nordic Star

Антон Борисюк, советник и руководитель практики «Сделки и корпоративное право» АБ Nordic Star

«С августа 2025 года теперь можно создавать структуры так называемых фирм-"матрешек" — когда одна компания со стопроцентным участником на сто процентов владеет другой компанией. Раньше подобные структуры были под запретом, поскольку считалось, что таким образом бенефициары могут уходить от налоговой ответственности, а также каких-либо субсидиарных рисков,— прокомментировал господин Борисюк.— Но в последнее время подобные структуры не представляют никакой проблемы для наших налоговых органов. Поэтому сохранение данного запрета не выглядело целесообразным».

В сентябре прошлого года также вступили в силу изменения в федеральный закон от 8 февраля 1998 года 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», которые позволяют уставом общества отменить (ограничить) действие права преимущественной покупки доли в отношении участника общества. До этих изменений такая возможность признавалась на уровне судебной практики. Впервые этот вопрос рассмотрел Верховный суд РФ в деле «Яна Тормыш» 2022 года, где сформировал позицию, что устав общества по своей сути является сделкой и имеет диспозитивный характер. Как следствие, положения устава, определяющие порядок отчуждения доли, в том числе преимущественное право, могут быть изменены или полностью отменены участниками общества по своему усмотрению.

Как пояснил юрист Nordic Star, закон об ООО прямо говорит, что отдельные участники или категории участников общества могут быть лишены либо ограничены в использовании преимущественного права. Кроме того, его наличие может быть поставлено под условие, завязано на определенный срок либо определяться совокупностью указанных факторов. Стоит также отметить, что положения, исключающие либо ограничивающие преимущественное право, могут быть внесены в устав только на основании единогласного решения участников общества. Исключение подобных положений из устава в последующем возможно на основании решения, принятого квалифицированным большинством участников общества.

К ключевым изменениям 2025 года господин Борисюк также отнес контрсанкционное регулирование.

«Изменения произошли в отношении тех компаний, которые решили продолжить деятельность в России. Раньше у них стимулов тут продолжать работать не было, потому что были введены ограничения на выплаты дивидендов. Фактически было так, что даже если иностранный инвестор продолжает работать в России, те деньги, что он здесь зарабатывает, вывести он не может. Однако в декабре 2024 года были внесены изменения в критерии, которые определяют выплаты»,— прокомментировал юрист. Он также отметил, что в последнее время участились разговоры о возврате иностранных компаний в Россию. На фоне этого началась разработка правил возвращения «недружественных инвесторов». Пока такие списки существуют только в формате предложений.

Еще одна важная инициатива, которая была анонсирована в 2025 году,— это вопрос, связанный с реализацией «возвратных» опционов. «Это имеет высокую актуальность в связи с тем, что те опционы, которые оформлялись на срок от трех до семи лет, будут скоро истекать. И будет рассматриваться вопрос, связанный с их реализацией. Собственно предложение заключается в том, чтобы не допускать реализацию подобных опционов на тех правилах, которые предусмотрены Гражданским кодексом. Идея заключается в том, чтобы поддержать российский бизнес, который выкупил активы уходящих инвесторов»,— заметил Антон Борисюк, пояснив, что бизнес при этом должен был зарекомендовать себя как добросовестный работодатель, который успешно занимается импортозамещением.

Где заканчивается управление и начинается риск

Управление в медицинской организации — это не только стратегия и финансы. Это прежде всего процессы и контроль, которые обеспечивают безопасность и качество. О границах ответственности медицинского менеджмента рассказала адвокат, руководитель практики медицинского права СПб КА «Династия» Лейла Абдуллаева.

Лейла Абдуллаева, адвокат, руководитель практики медицинского права СПб КА «Династия»

Лейла Абдуллаева, адвокат, руководитель практики медицинского права СПб КА «Династия»

Как отметила адвокат, персональная ответственность руководителя (или персональный риск) начинается там, где отсутствует управляемая система контроля, а ключевые решения и процессы принимаются «в головах», делаются «по привычке» или «как получится в смене» без задокументированных процедур и стандартов. «Когда происходят сложные события, никто не оценивает, хотели ли вы как лучше, смотрят на другое: была ли система, снижала ли она варианты неблагоприятных условия и что вы сделали, когда увидели неблагоприятные сигналы?»— отметила госпожа Абдуллаева. Она также подчеркнула, что делегирование задач не равно снятию ответственности. Обеспечить подчиненных ресурсами и контролировать исполнение задач — это прямая обязанность руководителя.

Юрист также предупредила об опасности размытой ответственности: там, где нет четкого закрепления полномочий и фиксации решений, ответственность «расползается» и персонализируется на первых лицах. В качестве примера она привела трагедию в новокузнецком роддоме, где умерло десять младенцев. Главному врачу учреждения вменяют ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность), по которой ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Когда нет системы управления, один инцидент запускает цепочку последствий и, как правило, они идут комплексно или комбинированно: это уголовные, административные, гражданско-правовые и репутационные последствия. Как напомнила госпожа Абдуллаева, эффективное управление медицинской организацией требует постоянного мониторинга ключевых зон риска. Каждая из них нуждается в системном подходе и регулярном контроле. Она также привела примеры конкретных шагов, которые способны за месяц снизить риски, в их числе — стандарты документации и протокол реагирования 24–72 часа.

«Система — это не бюрократия. Это ваша управляемость и ваша защита в критический момент»,— подчеркнула эксперт.

Акцент на детали

Актуальные вопросы защиты российского бизнеса в международной торговле озвучил в ходе форума доцент кафедры административного и финансового права СПбГУ Альберт Трофимов. Как рассказал юрист, сейчас активно развивается направление, связанное с Китаем. Анализируя тренды 2025 года, господин Трофимов отметил два ключевых процесса: смещение логистических цепочек и переход российских компаний от разовых закупок к долгосрочному стратегическому партнерству с китайскими поставщиками. По его словам, этот переход сопровождается ростом потенциальных рисков, которые требуют от российского бизнеса новой степени юридической осмотрительности.

«В процессе международных сделок существуют различные виды рисков, включая риски, связанные с ненадежными контрагентами, нечеткими договорными условиями, проблемами с поставками и платежами»,— подчеркнул эксперт. Он заметил, что особое внимание следует уделять защите интеллектуальной собственности, учитывая угрозы реверс-инжиниринга и незаконной регистрации товарных знаков, а также юрисдикционным рискам, связанным с выбором места разрешения споров и исполнением решений.

Альберт Трофимов, доцент кафедры административного и финансового права СПбГУ

Альберт Трофимов, доцент кафедры административного и финансового права СПбГУ

Особое внимание участников форума Альберт Трофимов обратил на выбор оптимальной арбитражной оговорки в контракте. Он развеял распространенные мифы о китайских арбитражных институтах (CIETAC, SHIAC) и арбитраже в Гонконге (HKIAC), подчеркнув, что их правила и практика соответствуют современным стандартам и учитывают интересы иностранных участников. Важен не столько выбор площадки, сколько грамотное и детальное оформление арбитражной оговорки в договоре. Своим опытом в этой сфере поделился и доцент СПбГУ, арбитр крупных китайских арбитражных центров (SCIA, GZAC, Weihai Arbitration Commission) и Арбитражного центра при РСПП Александр Алексеенко.

