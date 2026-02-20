На 15,5 лет лишения свободы осудили нарколаборанта в Удмуртии

Верховный суд Удмуртии вынес приговор в отношении 22-летнего жителя Ижевска, что произвел 3,3 кг мефедрона в своей лаборатории на дачном участке в Завьяловском районе (ст. 228.3 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что с 18 мая по 13 июня 2024 года подсудимый с соучастниками изъял из тайников 9,8 кг наркотиков. Позже они оборудовали из бани на дачном участке обвиняемого нарколабораторию и произвели 3,35 кг мефедрона.

В ходе судебного заседания с участием коллегии присяжных подсудимый частично признал вину. Его признали виновным и осудили на 15,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. руб.