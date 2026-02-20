75 многоквартирных домов Ижевска остались без отопления до вечера 20 февраля

Жители 75 многоквартирных домов, 11 социальных объектов и 5 организаций на ул. Автозаводской, Короткова и Петрова в Ижевске остались без тепла и горячей воды. Причина тому — необходимость ремонта дефектного трубопровода, он будет проводиться до 11 часов вечера 20 февраля на ул. Петрова, 6. Об этом сообщила пресс-служба удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

«Приложим все силы, чтобы завершить ремонт и возобновить теплоснабжение как можно быстрее»,— говорится в сообщении. Земляные работы для доступа к трубопроводу и подготовку необходимых материалов работники организации начали еще вчера ради «максимальной оперативности и эффективности».

Напомним, по данным удмуртского Гидрометцентра, прошедшей ночью температура воздуха в регионе колебалась от -14 до -21 градуса. Этим днем ожидаемая температура составит -4..-9°С.