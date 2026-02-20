Ставропольский край расширит орошаемые площади до 116 тысяч гектаров

В Ставропольском крае построят новый комплекс оросительных систем на площади больше 6 тыс. га. На это будут выделены деньги из государственного бюджета, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

«Орошение появятся в тех территориях, где естественной влаги на полях недостаточно. Это поможет снизить риски засухи и увеличить урожайность многих культур»,– отметил глава региона.

По его словам, расширение орошаемых площадей давно вошло в стратегию развития сельского хозяйства в регионе. Уже 110 тыс. га сельхозземель имеют орошение. А благодаря программе развития мелиоративного комплекса России с каждым годом их становится все больше.

Валерий Климов