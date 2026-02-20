Грязный снег в Саратове заинтересовал природоохранную прокуратуру

Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление мэру Михаилу Исаеву из-за грязного снега. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура заинтересовалась складированием снега в Саратове

Фото: администрация Саратова

Фото: администрация Саратова

Проверка показала, что городские площадки для складирования загрязненного снега не соответствуют требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, отходы зимней уборки улиц негативно влияют на окружающую среду. Устранение нарушений контролирует прокуратура.

Тем временем снег на улицах Саратова по поручению господина Исаева убирают в усиленном круглосуточном режиме. Как сообщили в администрации города, сегодня в чистке дорог задействовали около 300 единиц техники. Коммунальщики и дорожные службы обрабатывали магистрали, общественные пространства и пешеходные зоны противогололедными материалами.

Марина Окорокова