На Кубани вводят пожароопасный сезон

В Краснодарском крае вводится пожароопасный сезон 2026 года. С 20 февраля на землях лесного фонда региона усилены меры по предупреждению, обнаружению и обеспечению эффективной борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Соответствующее решение принято приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края»,— говорится в сообщении.

Специалисты ведомства и подведомственных учреждений будут проводить работу по обеспечению контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах Краснодарского края, а также патрулировать территорию оперативными группами по утвержденным маршрутам. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по статье 8.32 КоАП РФ.

Алина Зорина