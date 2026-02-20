Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выставка китайских фонарей в Петропавловке будет недоступна из-за салюта 23 февраля

Работу выставки китайских (Цзыгунских) фонарей «Счастливый праздник Весны» в Петропавловской крепости временно приостановят из-за салюта в честь Дня защитника Отечества 23 февраля, рассказали в пресс-службе Музея истории Петербурга.

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Точное время проведения артиллерийского салюта на стрелке Заячьего острова пока не сообщалось.

Выставка возобновит работу 24 февраля и будет работать до 27 февраля включительно, отметили в учреждении.

Артемий Чулков

Новости компаний Все