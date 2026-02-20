Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Женщина погибла в ДТП на дороге «Новороссийск-Керчь»

20 февраля на автодороге «Новороссийск-Керчь» произошла авария, в результате которой погибла женщина из Анапы. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ДТП случилось в утреннее время. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» не пропустил на пешеходном переходе 63-летнюю женщину.

Жительница Анапы скончалась на месте аварии от полученных травм до приезда скорой помощи. По факту произошедшего организовали проведение проверки.

София Моисеенко

