Школьники бросали петарды под ноги прохожим в Анапе

Полиция Анапы установила личности подростков, бросавших петарды под ноги прохожим. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД курорта.

По данным полиции, несовершеннолетние поджигали петарды и раскидывали их в сторону людей рядом с торговым центром. Информацию размещали в социальных сетях.

Со школьниками провели профилактическую беседу в отделении ПДН в присутствии родителей. Полиция Анапы организовала проверку по факту произошедшего.

По итогам проверки будет принято решение в законном порядке, подчеркнули в городском ОМВД.

София Моисеенко