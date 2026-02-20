Школьники бросали петарды под ноги прохожим в Анапе
Полиция Анапы установила личности подростков, бросавших петарды под ноги прохожим. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД курорта.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным полиции, несовершеннолетние поджигали петарды и раскидывали их в сторону людей рядом с торговым центром. Информацию размещали в социальных сетях.
Со школьниками провели профилактическую беседу в отделении ПДН в присутствии родителей. Полиция Анапы организовала проверку по факту произошедшего.
По итогам проверки будет принято решение в законном порядке, подчеркнули в городском ОМВД.