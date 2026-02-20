В Троицке МУП «Электротепловые сети» заподозрили в злоупотреблении положением

Управление ФАС России по Челябинской области проверяет действия троицкого муниципального унитарного предприятия «Электротепловые сети» на злоупотребление доминирующим положением. На учреждение поступила жалоба из-за ограничения водоснабжения, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По данным УФАС, предприниматель из Троицка обратился после того, как МУП ограничил водоснабжение на автомойке несмотря на отсутствие задолженности. Согласно Закону о защите конкуренции, организации, занимающей доминирующее положение, нельзя ущемлять интересы бизнеса или потребителей, влиять на сокращение и прекращение производства товара или услуги, если на них есть спрос.

Если УФАС подтвердит в действиях «Электротепловые сетей» нарушения, то унитарное предприятие привлекут к ответственности.

Ольга Воробьева