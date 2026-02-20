Саудовская авиакомпания в марте начнет летать из Кольцово на египетские курорты

Саудовская авиакомпания Nesma Airlines (штаб-квартира находится в Каире) в марте начнет выполнять рейсы из аэропорта Кольцово на курорты Египта, сообщили в пресс-службе аэропорта.

С 5 марта авиакомпания запускает чартерные рейсы из Екатеринбурга в Хургаду по четвергам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A-320. С 7 марта Nesma Airlines запустит рейсы в Шарм-эш-Шейх. Самолеты Airbus A-321 будут вылетать на курорт два раза в 10-11 дней по вторникам и субботам.

Полетная программа рассчитана на весенне-летнюю навигацию.