Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительница Анапы погибла под колесами автомобиля на пешеходном переходе

63-летняя жительница Анапы погибла под колесами отечественного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла утром 20 февраля. 45-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля марки Lada, двигался по автодороге Новороссийск—Керчь. На пешеходном переходе он не пропустил пенсионерку и сбил ее.

Женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка.

Алина Зорина

Новости компаний Все