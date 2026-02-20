Жительница Анапы погибла под колесами автомобиля на пешеходном переходе
63-летняя жительница Анапы погибла под колесами отечественного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Авария произошла утром 20 февраля. 45-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля марки Lada, двигался по автодороге Новороссийск—Керчь. На пешеходном переходе он не пропустил пенсионерку и сбил ее.
Женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка.