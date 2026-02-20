Из-за покупки трех осетров астраханца отправили на исправительные работы

Камызякский районный суд приговорил астраханца к одному году исправительных работ с удержанием 10% в доход государства за покупку краснокнижных осетров. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и перевозке особо ценных водных биоресурсов (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ). Приговор вступил в силу, сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Прокуратура Астраханской области

Суд установил, что в ноябре 2025 года осужденный незаконно приобрел у неустановленного лица трех русских осетров общим весом 11 кг. Во время транспортировки краснокнижной рыбы на машине фигуранта остановили сотрудники полиции.

Автомобиль в качестве вещественного доказательства конфискован в доход государства. Осетров изъяли из незаконного оборота.

Марина Окорокова