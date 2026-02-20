Функции ликвидируемого минтерразвития Прикамья распределят между другими министерствами

Правительство Пермского края планирует передать функции упраздняемого министерства территориального развития отдельным краевым исполнительным органам власти. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте краевого правительства. В частности, полномочия ликвидируемой структуры могут перейти минэкономразвития — в части развития муниципальных образований и их комплексных планов развития; минфину — в сфере повышения финансовой обеспеченности местных бюджетов; минЖКХ и благоустройства — в части предоставления и расходования субсидии на реализацию комплексных планов развития территорий Верхнекамья.

Кроме этого, краевые минЖКХ, минстрой, минтранс и минкульт возьмут на себя полномочия бывшего министерства по части предоставления субсидий бюджетам муниципалитетов на реализацию регионального проекта «Комфортный край». Минстрой вместо минтерразвития будет контролировать субсидии муниципальных бюджетов по переселению жителей Прикамья, снос расселенных жилых домов и нежилых зданий. Настоящее постановление может вступить в силу с 1 апреля этого года.

Министерство территориального развития Прикамья было решено расформировать в декабре 2025 года после утверждения нового состава краевого правительства. До завершения ликвидационных мероприятий (до 1 апреля 2026 года) исполнять обязанности министра будет Иван Корякин, ранее занимавший должность замминистра.