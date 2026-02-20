В Ростове реконструируют бывший мукомольный завод за 1,5 млрд рублей

В Ростове-на-Дону проведут реновацию территории бывшего мукомольного завода №2. Общий объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина

«В основу концепции лег международный опыт организации парков, в которых удалось гармонично соединить в общественных пространствах практичность и современные технологии с биокультурой»,— отметил господин Скрябин.

Глава города добавил, что мукомольный завод — это доминанта проекта развития туризма, поэтому его нужно сохранить.

Наталья Белоштейн