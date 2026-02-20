В Анапе и Геленджике всю ночь действовала угроза по БПЛА

Режим угрозы атаки беспилотников в Геленджике и Анапе сняли утром 20 февраля, о чем сообщили главы муниципалитетов. Тревога действовала с вечера 19 февраля.

На территории Анапы объявили угрозу атаки БПЛА в районе 19:20 часов 19 февраля, отбой сигнала в мэрии курорта получили в 07:37 часов 20 февраля. В Геленджике режим функционировал около десяти часов — с девяти часов вечера почти до восьми утра.

Тревогу по БПЛА минувшим вечером объявляли и в Новороссийске, но сигнал отменили в течение нескольких часов. Согласно утренней сводке Министерства обороны России, за ночь над Черным морем силы ПВО сбили 28 вражеских беспилотников.

Кристина Мельникова