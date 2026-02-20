Популярность ИИС у жителей Петербурга и области выросла на 11% за год

Число инвесторов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, использующих индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), за год увеличилось на 11%. Такие данные приводит сервис «ВТБ Мои Инвестиции».

В среднем портфеле петербургского инвестора — шесть инструментов. На облигации в структуре вложений приходится 43%, на акции — 29%, на паевые инвестиционные фонды — 25% (это выше среднего показателя по клиентам брокера — 19%). Еще 3% занимают денежные средства и драгоценные металлы. Количество квалифицированных инвесторов в регионе за год увеличилось на 13%.

Наиболее популярными вложениями у петербуржцев стали фонд «Ликвидность», фонд недвижимости «РД 2», длинные ОФЗ, акции Сбербанка, «Лукойла» и «Газпрома», а также привилегированные акции «Ленэнерго». Для диверсификации инвесторы также используют валютные активы.

По данным компании, половина всех операций у клиентов из региона приходится на паи фондов, еще около трети — на облигации и акции.

Артемий Чулков