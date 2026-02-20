В Ставрополе вдвое сократят сроки проверок инвестпроектов

Власти Ставрополя завершили оптимизацию муниципального процесса проверки инвестиционных проектов, финансируемых из городского бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Срок рассмотрения документов сократился с 33 до 16 дней, а возвраты на доработку полностью исключили. Глава города Иван Ульянченко заявил об этом в рамках седьмой волны проекта «Эффективный регион» госкорпорации «Росатом».

Ранее губернатор Владимир Владимиров запустил внедрение методов бережливого производства по всему краю осенью 2025 года. Команда проекта устранила бюрократические узкие места, где документы ранее «застревали» на этапах согласования и экспертизы эффективности расходов. Теперь инвесторы получают субсидии на строительство соцобъектов и инфраструктуры на 17 дней быстрее, чем раньше. Это напрямую стимулирует экономику: новые проекты создают рабочие места, развивают город и повышают благосостояние жителей.

Проект стартовал с планов на сокращение сроков почти вдвое, и власти выполнили цель досрочно. За шесть лет в столице края реализовали 12 бережливых проектов — от сокращения согласования перепланировок жилья до упрощения выплат детям-инвалидам. Седьмая волна охватила не только Ставрополь, но и округа вроде Георгиевского и Изобильненского, где оптимизировали отпуска чиновников и градостроительные услуги.

В декабре 2025 года власти отметили нулевые возвраты и рост заявок через Госуслуги, а в 2026-м проект интегрировали в инвестиционный портал края с сроками 10 дней на согласования. Помимо бюрократического аппарата, госкорпорация «Росатом» уже внедрила принципы бережливого производства на 100+ компаний Ставрополья.

Станислав Маслаков