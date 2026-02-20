Житель Севастополя погиб в результате ночной атаки БПЛА

30-летний житель Севастополя погиб в результате атаки украинских беспилотников этой ночью. Всего над территорией сбили 26 БПЛА. Об этом рассказал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во время атаки БПЛА погибший находился на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочные ранения головы и грудной клетки от падения осколков сбитого БПЛА. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, однако, несмотря на реанимационные мероприятия медиков, спасти мужчину не удалось.

В результате атаки БПЛА также пострадала 90-летняя жительница Севастополя. На улице Федоровской ударной волной от сбитого беспилотника в ее квартире выбило стекла. Пенсионерка получила поверхностные раны голени и глаз.

По данным Спасательной службы Севастополя, в районе улицы Крылова в двух МКД выбиты стекла в трех квартирах. В переулке Ставковый девять частных домов получили повреждения. В районе улицы Федоровской в торец дома попал крупный осколок от сбитого украинского БПЛА, выбиты стекла в трех квартирах и повреждена газовая труба. На улице Бориса Михайлова обнаружены осколки беспилотника и повреждено несколько окон в одном из многоквартирных домов. Повреждения также получили 11 автомобилей, сбитые БПЛА были начинены поражающими металлическими шариками.

Михаил Развожаев поручил и. о. заместителя губернатора Максиму Ковалеву подсчитать ущерб и устранить повреждения в домах. Управляющие компании с оперативными службами и работниками муниципалитетов уже начали подомовой обход.

«Не подходите к крупным частям сбитых БПЛА, сообщайте о таких находках сразу по номеру 112»,— напомнил Михаил Развожаев.

Алина Зорина